Superfans op de rode loper bij Antoon: "Hoe is het om je eigen docu te hebben?"

In meer dan 100 Nederlandse bioscopen draait komende week de documentaire Engel, waarin het leven van van de in Midwoud opgegroeide zanger Antoon centraal staat. Op de première in Amsterdam waren ook Roos (14) en Finette Snip (11) uit Oostwoud. Zij zijn groot fan en mochten hun idool op de rode loper zelfs enkele vragen stellen.

Zanger en producer Valentijn Verkerk - artiestennaam Antoon - is nog maar 21 jaar, maar toch is er al een film over hem gemaakt. De documentaire van anderhalf uur vertelt het verhaal over een gedreven persoon bij wie alles moet wijken voor die ene passie: het maken van muziek. Een prominente rol in de film is er voor zijn overleden moeder Heleen, die stierf juist op het moment dat de carrière van Antoon een enorme vlucht nam.

Sindsdien scoort Antoon hit na hit, waarvan Hyperventilatie, Hallo en Vluchtstrook enkele voorbeelden zijn. Allemaal bedacht en geproduceerd in zijn studio in Midwoud. De gouden en platina platen zijn niet aan te slepen en eind vorig jaar verkocht hij zelfs twee keer de Ziggo Dome uit. 35 duizend bezoekers, overwegend jonge meiden, schreeuwen alle teksten woordelijk mee. Diverse nummers van dat concert worden in de muzikale film getoond.

Vragen stellen

De documentaire ging zondag in première, in Amsterdam. Twee jonge superfans, de zusjes Roos en Finette Snip uit Oostwoud, waren erbij aanwezig en mochten op de rode loper vragen stellen aan hun idool. Heeft hij nog contact met mensen van zijn oude basisschool en met wie zou hij willen samenwerken, vroeg Finette zich af. "Wie vind jij goed bij mijn liedjes passen?", kaatste Antoon de bal terug naar de vroege tiener. "Ik denk Maan."

Roos was benieuwd hoe hij het vond om vorig jaar met een helikopter bij het festival Snertpop in zijn 'eigen' Midwoud te landen én was benieuwd wat Verkerk van zijn eigen documentaire vindt. "Ik ben blij dat ik op deze manier mijn persoonlijke verhaal kan vertellen. Dat is toch wel heel leuk en vet." Na het vragenvuur was er natuurlijk tijd voor een foto.

De documentaire Engel is op 21 en 23 april in de bioscopen te zien.