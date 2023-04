Blaricumse wijk wil nieuwe zwanenroof voorkomen met wildcamera's en burgerwachten

"Kijk, daar zit een nest", wijst Ilona Haas aan, terwijl ze door de Blaricummermeent loopt. Langs de brug ligt een zwaan met haar snavel in haar veren rustig, maar ook alert, op haar vier eieren. Een vijfde ei kan je zien liggen op de bodem. "Die is waarschijnlijk uit het nest gevallen, dat is ook de natuur."

Iedereen die over de brug loopt kijkt even over de rand naar het mooie gezicht. Het lijkt wel dé toeristische attractie van de Blaricummermeent. Op dit moment liggen er maar liefst drie zwanen te broeden in de buurt. Het is dan ook niet zo gek dat de omwonenden, met Haas als bezorgde bewoonster en kersvers Statenlid in Noord-Holland voor de PvdD voorop, de nieuwe zwanennesten koste wat het kost wil beschermen om herhaling te voorkomen.

Zwanenstropers

Begin juni vorig jaar werden er in één nacht maar liefst drie zwanennesten leeggeroofd in de Blaricummermeent. Slechts één eenzaam pulletje bleef over. Dit tot groot verdriet van de buurt, want de vogels waren een geliefd onderdeel van de waterrijke Blaricummermeent.

Volgens deskundigen van de Vogelsbescherming en het Vogelhospitaal in Naarden was het erg aannemelijk dat de zwanen zijn meegenomen door Oost-Europese bendes, om ze in de regio te verkopen als delicatesse of siervogel.

