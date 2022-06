Provincie doet buurtonderzoek naar zwanenstropers na leeggeroofde nesten Blaricum

De provincie is verantwoordelijk voor de handhaving op deze wet en moet dus de meldingen van dierenmishandeling en stroperij oppakken. "Het was een heel prettig gesprek", vertelt Haas. "Dit soort meldingen komen helaas weinig binnen bij de provincie omdat men de weg naar hen toe niet goed weet te vinden."

De afgelopen weken werden er zeker drie zwanennesten hoogstwaarschijnlijk leeggeroofd in de Blaricumse wijk. Slechtst één pulletje bleef over, maar ook die is nu vermist. De buurtbewoners denken dat dat het gaat om stroperij, om de pulletjes als delicatesse of als siervogel te verkopen. Een van de bezorgde bewoners, Blaricumse Ilona Haas, kaartte het probleem afgelopen week aan bij NH Nieuws .

"We willen kijken of er verdachte beelden zijn opgenomen"

Buurtonderzoek

Eén van de vier verantwoordelijke toezichthouders bij de provincie is Pier Hoekstra. Hij is al begonnen met een buurtonderzoek naar aanwijzingen in de Blaricummermeent. Zo heeft Hoekstra rondgekeken bij de zwanennesten en heeft bij meerdere bewoners, die in de buurt van nesten wonen en camera's bij de voordeur hebben, gevraagd de camerabeelden op te sturen. "We willen kijken of er verdachte beelden zijn opgenomen", vertelt hij. Maar dit kost nog tijd omdat deze bewoners eerst langs de beveiligingsbedrijven moeten gaan om te camera's uit te laten lezen.

De buurtbewoners hebben hem laten weten een verdachte man met 'bovenmatige belangstelling voor de zwanennesten' te hebben gezien. Hiervan heeft een bewoner een foto gemaakt. Ook is er rond diezelfde tijd een auto met Oost-Europees kenteken gezien. Hoekstra probeert op dit moment uit te zoeken waar en wanneer dit precies was, zodat ze uit camerabeelden langs de weg een kenteken kan worden gezien.

Voor nu te laat

Helaas zijn de nesten al leeg en is het voor de zwanen en pulletjes dit jaar te laat, maar Hoekstra laat weten dat er volgend jaar wellicht wildcamera's bij de nieuwe nesten gehangen kunnen worden. Het idee van buurtbewoner Haas om een zwanenwacht op poten te zetten volgend jaar is volgens Hoekstra ook een goed idee, maar tot die tijd benadrukt hij dat bewoners moeten bellen als ze iets verdachts zien. "De meldingen zullen ook gedeeld worden met de politie."

Heb je iets gezien, dan kan je bellen naar 088-1021300.

Luister het hele interview met Ilona Haas terug via deze link.