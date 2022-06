Statenvragen over leeggeroofde zwanennesten Blaricumse wijk: "Probleem speelt al jaren"

Het leegroven van zwanennesten, zoals afgelopen weken gebeurde rond Blaricum, lijkt een groter probleem dat al veel langer speelt. Dat stelt de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren. De partij stelt Statenvragen over de leeggeroofde nesten. "Het is een probleem dat al jaren speelt, maar niet serieus wordt opgepakt", zegt de partij.

Blaricummers hebben het vermoeden dat de pulletjes zijn gestolen. De bewoners vermoeden dat het gaat om een groep zwanenstropers uit Oost-Europa, waar ze een delicatesse zijn. Met het stelen van pulletjes en eieren valt er zo veel geld verdienen. Dat dit niet uit de lucht gegrepen is, bevestigt onder meer de Vogelbescherming. Volgens de Blaricummers zou het ook veel vaker gebeuren.

Drie zwanennesten leeggeroofd in Blaricum, buurt broedt op 'zwanenwacht'

Het leegroven van zwanen zou op meer Noord-Hollandse plekken gebeuren en ook uit Flevoland en Utrecht komen zulke berichten. Zonder dat er volgens de Partij voor de Dieren wat tegen wordt gedaan. "Wij krijgen meldingen binnen van Noord-Hollanders die aangeven dat het probleem al jaren speelt, maar dat het in hun beleving niet serieus wordt opgepakt", aldus de partij.

Opheldering

De politieke partij vraagt nu om opheldering van de provincie, die niet alleen verantwoordelijk is voor het beschermen van de zwanen, maar ook voor toezicht en handhaving.

Om in te schatten hoe groot het probleem is, wil de partij precies weten hoeveel meldingen er de afgelopen jaren zijn binnengekomen en welke actie de provincie heeft ondernomen of gaat ondernemen. Daarnaast moet duidelijk zijn voor inwoners waar zij leeggeroofde zwanennesten kunnen melden.