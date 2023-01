Opnieuw zwanendrama in Blaricum: zwanen gewond door vismateriaal

Het is weer raak bij de zwanen in de Blaricumse wijk de Blaricummermeent. In twee weken tijd zijn twee zwanen verstrikt geraakt in vishaakjes. De dieren zwemmen nog steeds met hun verwondingen rond, want het is de bewoners nog niet gelukt de dieren te vangen.

En dat proberen de bewoners met man en macht. In totaal zijn er al zeker zes pogingen gedaan om de dieren te vangen. "Met een bootje gingen we de rivieren om. De dierenambulance heeft een stok met een haak die om de nek van de zwaan moet, waarna die een doek over zich heen krijgt om tot rust te komen", legt Haas uit. Maar tot nu toe mochten de pogingen niet baten.

Eén zwaan heeft hoogstwaarschijnlijk een stuk visaas vastzitten in de snavel, waardoor eten moeilijk gaat. De andere zwaan heeft volgens bezorgde bewoner Ilona Haas een vishaak ingeslikt en zwemt nu rond met een knik in de hals. "We moeten er snel bij zijn om ze te redden, want anders zullen ze snel verzwakken", vertelt ze.

Op dit moment geeft hij instructies aan de bewoners hoe ze het vertrouwen van de gewonde zwanen moeten winnen. "Minimaal vijf dagen achter elkaar moeten de bewoners de zwanen voeren, want dan komen ze dichterbij. Ze mogen hierbij de zwanen niet laten schrikken, want als die wegvliegt is al het werk voor niets geweest", legt de deskundige uit.

"Wanneer de zwaan dichterbij komt zal ik erbij aanwezig zijn om het dier te vangen en te behandelen." En die behandeling is zeker nodig, want het gevaar voor de dieren zit hem namelijk niet in de vishaak maar in de vislijn. "De haak kan zich, afhankelijk van het soort, inkapselen in het lichaam en dan heeft het dier er geen last meer van. De vislijn daarentegen kan zich vermengen met het gras dat zwanen deze tijd van het jaar veel eten. Dat kan een bolletje in het lichaam vormen en gevaarlijk zijn voor het dier."

Zwanenpatrouille

Wel valt er een heel klein voordeel uit dit nare gebeuren te halen: het aantal zwanen in de buurt neemt voorzichtig weer toe. En dat is wel eens anders geweest. In de zomer van vorig jaar ging het namelijk ook al mis in de Blaricumse wijk.

Toen werden er namelijk drie zwanennesten leeggeroofd, slechts één eenzaam pulletjes bleef over. Hoogstwaarschijnlijk zijn de nesten toen leeggeroofd door een bende uit Oost-Europa, om voor siertuinen of als delicatesse te verkopen. Ook experts vonden dit een aannemelijke verklaring.

Om te zorgen dat de nieuwe nesten die in het voorjaar gaan komen niet hetzelfde lot ondergaan als die van vorig jaar, is de buurt nu aan het broeden op het idee voor een zwanenpatrouille. Hierbij gaan bewoners vrijwillig op patrouille langs de nesten om de vogels te beschermen. Hoe dit er concreet uit gaat zien is nog niet duidelijk.