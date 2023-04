Passie en strijd tijdens Alkmaarse dronerace: "Leuk maar ook heel leerzaam"

Stijgt 'ie wel op of niet? Vliegt 'ie zonder neer te storten door alle obstakels en landt 'ie ook nog eens op het landingsvlak? De spanning bij leerlingen van elf basisscholen in Alkmaar en Bergen was maandag om te snijden tijdens de Drone Race Alkmaar bij sportcomplex De Meent.

Een volle tribune, een opkomst waar de voetballers van AZ jaloers op zouden zijn en een futuristisch verlicht raceparcours. Tel daar nog eens ontzettend zenuwachtige maar fanatieke leerlingen bij op en alle ingrediënten voor een enerverende dronerace zijn compleet.

De dronerace is een idee van leerkracht Ronald van den Ende van basisschool De Kring (SaKS). Hij wil leerlingen uitdagen om meer met het 'onderwijs van morgen' bezig te zijn. "Het gaat dan om onderwijs waarbij leerlingen niet alleen maar vakken als rekenen en schrijven leren uit hun boeken maar een stap verdergaan."

Talenten

Het programmeren van een drone is daar volgens Van den Ende een goed voorbeeld van. "Programmeren wordt in de toekomst steeds belangrijker. Deze race is een mooie manier om leerlingen hier kennis mee te laten maken. Ze kunnen hier hun talent laten zien. Het is dus niet alleen leuk maar ook heel leerzaam."

Want voordat de leerlingen met de drone mochten vliegen, moesten ze hem eerst wel zelf programmeren. Tijdens een workshop leerden zij de fijne kneepjes van het vak. "Ik ben echt heel erg blij", glundert Oscar van basisschool De Kring nadat hij zijn drone razendsnel heeft geland. "Het was mooi teamwerk", vult klasgenoot Meis aan. "Ik hoop dat we kunnen winnen."

Sportiviteit

Vreugde en teleurstelling lagen dicht bij elkaar want sommige drones weigerden te doen wat de piloot van plan was. "Ik ben de besturing helemaal kwijt", verzucht een van de deelnemers. Een leerling van een andere school is dan weer zo aardig om te hulp te schieten. "Dat levert extra punten op, vanwege sportiviteit", vertelt de jury waarna het publiek hartstochtelijk juicht.

Het zijn uiteindelijk de leerlingen van De Burijn die er met de winst vandoor gaan. Bekijk hieronder de beelden