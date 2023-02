Fotograaf Kenneth gooide tijdens corona roer om en is nu veelgevraagde dronepiloot

Iedereen in Purmerend die social media volgt, zal vast zijn beelden hebben gezien. Dronebeelden die Purmerend van boven laten zien, vanuit een heel ander perspectief. Fotograaf Kenneth Nwosu begon tijdens corona met het vliegen van drones. “Met een drone vliegen kan iedereen, maar om het cinematisch te doen is een heel ander verhaal.”

Kenneth is sinds 2014 werkzaam als professioneel fotograaf. Hij staat daarin vooral bekend om zijn werk als fitness fotograaf . "Dat doe ik nog steeds met veel plezier. Ik heb duizenden mensen gefotografeerd. Vooral binnen de fitness- en bodybuildingwereld zijn velen inmiddels bekend met mijn werk", vertelt hij aan Regio Purmerend . Hij merkte dat steeds meer klanten zochten naar videoproducties. "Als ondernemer duik je daar dan in."

"En laten we eerlijk wezen, het is leuk speelgoed"

Zijn eerste drone kocht Kenneth in het begin ter aanvulling van zijn gebruikelijke werk als fotograaf/videograaf. "Tijdens corona vielen de opdrachten weg en begon ik mij in drones te verdiepen. Dit vliegende platform voor een camera biedt unieke perspectieven. En laten we eerlijk wezen, het is leuk speelgoed." Inmiddels bestaat het arsenaal al uit meerdere drones. "Voor elke toepassing en opdracht kan ik nu de juiste kiezen."

'Door de kleinste gaatjes'

Kenneth richt zich met Dronemagic vooral op bedrijven die hun zaak op een ander manier willen presenteren. "Ik heb me gespecialiseerd in zogenaamde 'one takers'. Dat zijn filmpjes van bijvoorbeeld een showroom waar ik mijn drone door de kleinste gaatjes heen stuur en de opname continue aanstaat. Ik zie dat bedrijven steeds meer geïnteresseerd zijn in dit soort mogelijkheden. Je presenteert hiermee je bedrijf op een geheel andere manier."

Tekst gaat verder onder video.