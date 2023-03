In de toekomst met drone van Amsterdam naar Groningen: "Worden soort bussen in de lucht"

Met de drone van Amsterdam naar Groningen vliegen? Het klinkt misschien nog ver weg, maar dit soort ideeën worden besproken tijdens de Amsterdam Drone Week (ADW) in de RAI. Op deze beurs komen bedrijven, overheden en kennisinstellingen bijeen om het te hebben over de toekomst van drones.

Amsterdam waar tot op 120 meter hoogte drones door de lucht vliegen; het is volgens Frank Govers van de politie minder ver weg dan je denkt: "Er hangt ons al wat boven het hoofd, letterlijk," lacht hij. De politie gebruikt namelijk nu al drones bij forensisch onderzoek of om zicht te houden op demonstraties.

Speelruimte beperkt

Rondom Amsterdam mag je er niet zomaar mee vliegen, omdat het in de aanvliegroute van Schiphol ligt. Met bijzondere toestemming mag bijvoorbeeld de politie of de brandweer wel al van het luchtruim gebruik maken. Maar zeker voor particulieren is de speelruimte nog wel beperkt.

Toch is het volgens ADW-directeur Nynke Lipsius van belang om het nu al uitgebreid over drones te hebben: "Een technologie als Airbnb is de gemeente destijds overkomen. Toen had je opeens in de hele stad hotels en moest dat weer worden opgelost. Daar hebben we van geleerd, dus met de drones gaan we gelijk aan tafel. Amsterdam kijkt mee: wat willen we hiermee?"

Bezorgdrone's, taxi's en ambulances

Die mogelijkheden lijken eindeloos. Drones kunnen worden ingezet om pakketjes te bezorgen, wat al gebeurt in Australië en Ierland, of zelfs om ziekenhuizen te ondersteunen: "Als heel snel medicijnen, bloed of zelfs organen moeten worden verplaatst. Dat gaat nu nog via de weg maar dat gaat veel sneller via de lucht", aldus Lipsius.

Naast het enthousiasme zijn er ook veiligheids- en privacyvraagstukken verbonden aan drones, beaamt ook Lipsius: "Hoe weten we welke drone van wie is? En wat hun doel is? En hoe haal je onveilige drones uit de lucht?" Ook de politie erkent dat dit juist in een drukke stad als Amsterdam lastig is. "Er moet goed gekeken worden wat toegepast kan worden en of dat veilig kan", aldus Govers.

Betaalbaar en duurzaam

Op termijn zouden drones ook personen moeten vervoeren, in bemande toestellen gebeurt dat volgend jaar al bij de Olympische Spelen in Parijs. Lipsius denkt dus dat er op termijn lijndiensten ontstaan tussen grote steden: "Je hoeft geen spoor te bouwen, niet dwars door een natuurgebied te gaan, het is elektrisch en je hebt geen piloot nodig. Dus het is ook nog eens betaalbaar en duurzaam."