Waardse schietclub All Rounds blijft op oude plek: "Opzeggen huurcontract ongeldig"

Schietsportvereniging All Rounds mag het gedeelde verenigingsgebouw aan De Vork in Heerhugowaard blijven gebruiken. Dat heeft de Alkmaarse rechtbank bepaald. De verwijten van de verhuurder, schietclub De Heerhugowaard, zijn volgens de kantonrechter niet voldoende om het huurcontract per 1 mei te ontbinden.

Schietclub All Rounds huurt elke woensdagavond een schietbaan in het pand van schietvereniging De Heerhugowaard aan De Vork. Dat contract loopt tot 1 januari 2027, maar die laatstgenoemde wil dat na verschillende conflicten vroegtijdig ontbinden. Tegen die opzegging heeft All Rounds bezwaar gemaakt bij de rechter.

Begin vorig jaar wilde een lid van De Heerhugowaard overstappen naar schietvereniging All Rounds. Tussen beide verenigingen geldt echter een overstapverbod, staat er in het vonnis. Na een niet nader genoemd "ernstig incident", besloot de schietclub het betreffende lid te royeren. Maar die bleek toen al zonder toestemming lid te zijn geworden van de andere club. Een paar maanden later verdwenen drie wapens uit de kluis van All Rounds.

In het geschil tussen de twee partijen heeft de rechtbank All Rounds gelijk gegeven. De kantonrechter vindt de verwijten van De Heerhugowaard onvoldoende om het huurcontract te beëindigen.

'Ongeldige opzegging'

"Dat de huurovereenkomst is opgezegd wegens de gang van zaken rond de vermissing van de wapens uit de kluis is geen grond voor tussentijdse opzegging. Ook de overname van een lid door All Rounds is geen reden om de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. De opzegging van de huurovereenkomst is daarom ongeldig", valt te lezen in het vonnis.

