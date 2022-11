Einde dreigt voor Waardse schietclub nadat vuurwapens uit kluis 'verdwenen'

Schietvereniging (SV) De Heerhugowaard heeft het huurcontract van schietclub All Rounds opgezegd, nadat er bij die club enkele wapens uit de kluis vermist raakten. Daarmee staat het voortbestaan van SV All Rounds op losse schroeven. "Het zou de doodsteek voor onze club betekenen."

Schietvereniging (SV) De Heerhugowaard is hoofdbeheerder van het verenigingsgebouw aan de Vork in Heerhugowaard. De vereniging verhuurt daarnaast de schietbanen aan twee andere clubs. Bij een van hen, SV All Rounds, verdwenen begin mei enkele wapens uit de kluis.

De zaak kwam bij NH Nieuws aan het licht na een anonieme tip. Navraag bij de politie leerde dat er inderdaad wapens bij SV All Rounds zijn verdwenen en dat er ook aangifte van vermissing is gedaan. Wapens en munitie van de All Rounds bestuursleden liggen – zolang het onderzoek loopt – in bewaring bij de politie.

Volgens de politie gaat het om een 'ernstige zaak', die wordt onderzocht door het team korpscheftaken. Dat team verleent vergunningen voor vuurwapenbezit en houdt toezicht op vergunninghouders.

Vage verklaring

Met een bestuurslid van SV All Rounds, Piet Otto, voerde NH Nieuws een lang gesprek over de vermiste vuurwapens. Maar in zijn verklaring bleef het bestuurslid bewust of onbewust vaag. Het enige dat duidelijk werd, is dat Otto de wapens uit de kluis haalde en die heeft doorverkocht. De korpschef zou daarvan op de hoogte zijn geweest.

Volgens bestuurslid Otto berust de hele zaak op een administratieve fout, een onschuldige vergissing. Maar op vragen die blijven branden: waarom er dan een aangifte van vermissing ligt en waarom de zaak wordt onderzocht, gaf hij geen duidelijk antwoord.

Of de wapens inderdaad zijn doorverkocht, valt moeilijk te achterhalen. Op meerdere verzoeken om een reactie heeft de korpschef niet gereageerd.

