Schietclub onder afrit vecht voor bestaan: "Zo'n plek krijg je nooit meer terug"

De Krommenieër Schietvereniging SV A8 doet er alles aan om sluiting van hun markante pand onder de afrit van de A8 te voorkomen. De gemeente wil de afrit naar Koog aan de Zaan afbreken en daarmee zou er ook een einde komen aan de schietclub. "We zitten er meer dan 40 jaar en er is nooit overlast geweest", zegt voorzitter Bas van der Woude tijdens de open dag waarop demonstraties worden gegeven aan belangstellenden en steun wordt gevraagd voor hun strijd om lijfsbehoud.

Zelfs met oordoppen op is het geluid van de kogels oorverdovend. Met een zwaar kaliber geweer van Duitse makelij vliegen de kogels over de 50 meter lange baan en ketsen op gepantserd staal. "Die 50 meter is uniek en die is ook nodig als je met dit soort zware wapens gaat schieten", zegt Bas en als dat niet zou meer zou kunnen, houdt het voor de meeste van de leden op.

Fusie

Ook al zijn ze met 100 leden een kleine club, het is weer te groot voor een fusie. De schietclub in Zaandam heeft 250 leden en kan hun er zeker niet bij hebben. Bas wil eigenlijk niet denken aan een verhuizing. "We zitten hier zo goed. Van het geluid heeft niemand last. Er wonen hier mensen al dertig jaar en die hebben nooit geweten dat wij hier zitten. Dat zegt genoeg." Ook bij de gemeente waren er ambtenaren die niet van het bestaan van de schietclub wisten. "Beetje gek toch. Want met al die controles en vergunningen weten ze ons altijd wel te vinden."

Goodwill

Bas hoopt op goodwill om een vertrek tegen te houden, maar beseft ook dat het imago van een schietclub niet al te goed is. "Dat is jammer want je moet eens weten waar wij allemaal aan moeten voldoen om een wapen te mogen houden. En je hoeft maar een keer ruzie te krijgen met je buurvrouw en dan ben je je vergunning kwijt."

Bas heeft geen idee waar de schietclub naar toe kan als de sloop van de afrit doorgaat. "Ik val in herhaling, maar wij willen gewoon blijven."