Wapens uit kluis verdwenen van Waardse schietvereniging, vergunningen ingetrokken

Het verdachtendossier is volgens een tipgever groot: zowel huidige als oud-leden zouden sleutels van de kluis hebben en ook zijn de alarmcodes bekend bij velen. De camera's die in en rondom het gebouw hangen, zouden tijdens de verdwijning hebben uitgestaan.

De schietclub heeft alle wapens moeten inleveren. "Korpscheftaken, de afdeling die gaat over het verlenen en intrekken van zogenaamde wapenverloven, onderzoekt de situatie rond deze vereniging. Hangende het onderzoek zijn alle wapens in bewaring gesteld en de vergunningen ingetrokken."

Bij Politie Noord-Holland blijkt inderdaad een aangifte te liggen van vermiste wapens bij de schietclub. Om hoeveel wapens het gaat, wil de woordvoerder niet kwijt. "Het is een ernstige zaak als vuurwapens verdwijnen. We doen onderzoek, dat heeft tot op heden niets opgeleverd."

Een van de bestuursleden, Piet Otto, runt een wapenwinkel in Heiloo. Hij komt net terug van vakantie en weet niets af van de vermiste wapens. Sterker nog: hij geeft aan dat hij degene is die de wapens uit de kluis haalde. "Er zijn geen wapens vermist. Het gaat om defecte wapens, die ik heb afgevoerd en de legale handel zijn ingegaan. De politie is daarvan op de hoogte, we doen dit altijd in overleg met het team korpscheftaken."

Foute serienummers

Wie de wapens als vermist heeft opgegeven, weet Otto niet. Ook niet nadat hij naar eigen zeggen om opheldering vraagt bij bestuursleden. Op de vraag waarom team korpscheftaken de zaak onderzoekt, maar tegelijkertijd schriftelijk het akkoord gaf de defecte wapens te vervoeren, reageert hij opvallend: "Mogelijk zijn de serienummers van de wapens verkeerd overgenomen en gaat het om een administratieve fout. Dat gebeurt wel vaker."