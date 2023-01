Drie verdwenen wapens, maar leden Waardse schietclub mogen toch weer knallen

De drie wapens die vorig jaar mei uit de kluis van de Heerhugowaardse schietvereniging All Rounds verdwenen, zijn nog altijd niet terecht. Maar met een doodlopend spoor en een wisseling van drie vergunninghouders, ziet de politie geen reden meer de wapens en vergunningen van de club nog langer in te nemen. "De vergunningen waren ingetrokken vanwege mogelijke diefstal of verduistering. Maar het strafrechtelijk onderzoek heeft niets opgeleverd", laat een woordvoerder weten.

"Ze hebben een kronkel in de wet gevonden", vervolgt hij. "Nu die leden zijn goedgekeurd, komen de ingenomen wapens gewoon weer terug in hun bezit. Het onderzoek ligt stil door een gebrek aan bewijs. Maar drie wapens niet kunnen herleiden, kan geen administratief foutje zijn."

Het bestuur van De Heerhugowaard, dat hun schietbanen verhuurt aan de twee andere schietclubs, is verbaasd dat de vergunningen opnieuw zijn verleend. "Een erg vreemde gang van zaken, want het verhaal is natuurlijk nog lang niet opgelost", reageert een anoniem bestuurslid*. "De drie wapens zijn nog altijd spoorloos – wat als iemand kwaad in de zin heeft en er straks weer wapens verdwijnen?"

Waar de drie verdwenen wapens zijn gebleven, is niet boven water gekomen. Toch heeft het bestuur een manier gevonden de wapens weer terug te krijgen. Namelijk door het naar voren schuiven van drie nieuwe leden als vergunninghouder. "Omdat er drie nieuwe leden zijn aangetreden, is de nieuwe aanvraag voor vergunningen inhoudelijk getoetst. Na screening van die personen hebben we de vergunningen weer verleend", verklaart de politie.

De politie noemde het tegenover NH Nieuws in oktober vorig jaar een "ernstige zaak" en stelde een onderzoek in. Zolang dat liep, moest het bestuur al hun wapens en munitie inleveren . Dat ligt sinds gisteren allemaal weer opgeborgen in de kluis van All Rounds.

Schietsportvereniging All Rounds deelt een pand aan de Vork in Heerhugowaard met twee andere schietverenigingen. De clubs hebben allemaal een eigen bestuur, met een eigen kluis – waar wapens en munitie veilig worden opgeborgen. Vorig jaar mei verdwenen er bij SV All Rounds drie vuurwapens . Na drie maanden deed de club zelf aangifte van de vermissing.

De Heerhugowaard deelt het gebouw liever niet meer met het bestuur van de andere schietclub. Het huurcontract van All Rounds wilden ze daarom laten ontbinden, maar dat werd een juridisch getouwtrek. "Door hen is een advocaat ingeschakeld en er wordt nu mediation geadviseerd. Maar als je er met wapens vandoor gaat, is het voor ons echt klaar."

Volgens de woordvoerder van de politie zijn er na de teruggave duidelijke afspraken gemaakt met het bestuur van All Rounds. "Dat is verder tussen de vereniging en de politie. Die afspraken delen we om die reden niet publiekelijk", aldus de politiewoordvoerder.

Nieuw slot op kluis

Volgens het bestuurslid van De Heerhugowaard is een van de voorwaarden dat de kluis van All Rounds een nieuw slot krijgt. "Er bleken daar veel sleutels van in omloop te zijn. De politie heeft geëist dat het slot wordt vervangen. En alle sleutels moeten worden geregistreerd. Het moet niet mogelijk zijn zomaar kopieën te maken."

NH Nieuws sprak vorig jaar oktober meerdere keren met een bestuurslid van All Rounds over de vermiste wapens. In zijn verklaringen had hij het steeds over een "administratieve fout" en bleef verder bewust of onbewust vaag. Opmerkelijk was dat het bestuurslid toen openlijk toegaf de wapens zelf uit de kluis te hebben gehaald. Hij zou ze daarna legaal hebben doorverkocht. De politie zou daar volgens hem ook van op de hoogte zijn geweest. Die verklaring werd later door het bestuur – via de advocaat – weer ingetrokken.