Fan van Anderlecht is 'optimist tot in de kist' en schat AZ laag in

Enkele uren voor het Europese duel Anderlecht - AZ zijn enkele supporters al druk met de wedstrijd bezig. Anderlecht-supporter Louis is behoorlijk uitgesproken over de Alkmaarders, die volgens hem slechts 'een middenmotor' in de eredivisie zijn.

"Als Slimani speelt, maken we een meer kans om te winnen", zegt een Anderlecht-supporter Louis over de handige spits van Paars-wit. Een andere jonge fan van de Belgische topclub mag naar de wedstrijd vanwege zijn vijftiende verjaardag. "We hebben van Villarreal gewonnen, dus dat moet tegen AZ ook kunnen."

In de wijk rondom het Astridpark, waar Anderlecht haar wedstrijden afwerkt, is het vertrouwen bij de supporters groot. Louis ziet Anderlecht als favoriet. "Ik ben optimist tot in de kist", zegt de hondstrouwe fan, die al meer dan 45 jaar alle wedstrijden bezoekt.

