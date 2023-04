Moeilijk scorend AZ verkeert in aanloop naar Anderlecht in vormdip: "Nu wat stroever"

AZ staat voor een interessante ontmoeting in de kwartfinale van de Conference League. De Belgische recordkampioen Anderlecht wacht in Brussel voor de heenwedstrijd en beide ploegen steken niet in blakende vorm. "Er zitten weleens momenten tussen dat je meer verdient dan je krijgt", zegt trainer Pascal Jansen.

AZ schakelde in de vorige ronde van de Conference League verrassend Lazio uit. Beide wedstrijden wonnen de Alkmaarders met 2-1 van de Italiaanse topclub. Daardoor is het sentiment rondom de club veranderd voor de buitenwereld, maar daarna volgde een zwakke reeks in de competitie. AZ pakte slechts één punt in de laatste drie wedstrijden en daarin maakte het maar twee doelpunten. "Twee keer was de keeper van de tegenstander de man of the match, dus dat zegt genoeg. Er zitten weleens momenten tussen dat je meer verdiend dan je krijgt. Nu verloopt het was stroever, maar niet meer dan dat. Het is altijd fijn als je snel weer mag spelen." Tekst loopt door onder de video.

Afgelopen weekend begon Vangelis Pavlidis op de bank tegen Sparta. De spits deed slechts een half uur mee. Jesper Karlsson was al helemaal niet van de partij, maar zit wel bij de wedstrijdselectie tegen Anderlecht. "Gezondheid gaat altijd voor. De afgelopen dagen zijn goed gegaan. Alles ziet er goed uit. Ze zijn allebei mee, maar allebei wel wat gekwetst geweest. Ze kunnen allebei spelen en het zal blijken hoe lang ze kunnen spelen." Tekst loopt door onder de video.

Tegenstander Anderlecht presteert dit seizoen ondermaats. De recordkampioen bivakeert op de negende plaats in de competitie, maar Jansen erkent de topstatus van de 34-voudig landskampioen. "Als je hier langs de muur loopt en je ziet alle bekers en trofeeën die ze hebben gewonnen. Daar moet je respect voor hebben." Deense school Sinds trainer Brian Riemer aan het roer staat in Brussel, heeft Paars-wit de weg omhoog ingeslagen. De Deense coach heeft weer vechtlust in het elftal weten te krijgen. "Het is wel iets veranderd sinds de nieuwe coach is gekomen. Als je een voorstelling kan maken met Utrecht, dan zie je daarin een aantal overlappingen. Zij hebben ook een Deense coach dus daar zitten wat gelijkenissen", zegt Jansen. "Anderlecht is niet te vergelijken met Utrecht, maar in de opvatting zitten wat dingen die overeenkomen."

