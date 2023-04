AZ kan tegen Anderlecht weer beroep doen op Karlsson en Pavlidis

AZ-trainer Pascal Jansen is vandaag met een selectie van 23 man afgereisd naar Brussel voor het heenduel met Anderlecht in de kwartfinale van de Conference League. Bij de Alkmaarders is Jesper Karlsson is weer van de partij. De vleugelaanvaller miste afgelopen weekend het duel met Sparta vanwege een blessure.

Afgelopen zaterdag sprak Jansen al uit dat hij goede hoop had dat beide aanvallers in België weer minuten konden maken.

In de 0-1 nederlaag tegen Sparta speelde spits Vangelis Pavlidis een half uur. De Griek kwam, ondanks een opgezwollen enkel, het veld in voor Mexx Meerdink.

RSC Anderlecht - AZ begint donderdag om 21.00 uur. Inzet is een plek in de halve finale van de Conference League. NH Sport is deze dagen in Brussel en doet via diverse kanalen verslag rondom deze Europese wedstrijd.