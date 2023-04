Opnieuw stelt AZ in eigen huis teleur, Sparta neemt volle buit mee

AZ heeft voor de tweede thuiswedstrijd op rij niet gewonnen. Het werd vanavond tegen Sparta Rotterdam 1-0 door een doelpunt van Tobias Lauritsen. Daardoor is het gat met PSV opgelopen tot vijf punten in de strijd om plek twee. Anderlecht wacht donderdag in de kwartfinales van de Conference League.

De wedstrijd kakte na de sterke openingsfase erg in en pas in het laatste gedeelte kwamen er weer kansen voor de Alkmaarders. Zo kopte Milos Kerkez naast uit een voorzet van Meerdink en ging een inzet van Jens Odgaard niet op het doel. Sparta wachtte geniepig af en sloeg in de blessuretijd keihard toe. Koki Saito gaf een voorzet op Tobias Lauritsen, die raak kopte: 0-1.

De sfeer was voor de wedstrijd nog goed, nadat het AZ van het seizoen met onder meer Kees Kist en Krysten Nygaard in het zonnetje werd gezet. Zij zagen dat Mexx Meerdink, die voor het eerst in de basis begon, de eerste schietkans kreeg. Na een mooie solo van Tijjani Reijnders stond Meerdink vrij. Hij vond Nick Olij op zijn weg. AZ werd hierna sterker en sterker. Sven Mijnans (oud-Sparta) dwong Olij in het eerste kwartier nog tot een redding.

Trainer Pascal Jansen had na een klein kwartier in de tweede helft genoeg gezien en wisselde twee van zijn drie aanvallers. Djordje Mihailovic en Meerdink gingen naar de kant, Vangelis Pavlidis en Mayckel Lahdo vielen in. Ondanks de wijzigingen werden de Spartanen na de rust het eerst gevaarlijk. Doelpuntenmaker Lauritsen schoot eerst nog vol op Mathew Ryan en even later eindigde zijn inzet op de lat. Daar kwam AZ goed weg.

De Alkmaarders drongen steeds meer aan. Zo kon Tijjani Reijnders vanaf randje zestien uithalen, zijn schot ging over. Odgaard had even later de gelijkmaker voor het inkoppen. Olij redde echter van dichtbij katachtig. Dubbele pech voor de aanvaller, want even later kopte hij van dichtbij kiezelhard op de lat. Yukinari Sugawara deelde in de malaise van zijn teamgenoot. De Japanner schoot ook van dichtbij op de paal.

Door de nederlaag heeft PSV vijf punten meer dan AZ. Plek twee raakt daardoor steeds verder uit zicht. Anderlecht wacht donderdag in de kwartfinales van de Conference League.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos (Bazoer/69), Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Meerdink (Pavlidis/58), Mihailovic (Lahdo/58)