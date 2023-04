Belgische stilist Martens hoopt dat AZ het kunstje uit 2012 kan herhalen

"Anderlecht speelt steeds beter", vertelt Maarten Martens over Anderlecht. Voor de huidige nummer negen van de Belgische competitie speelde hij twaalf jaar. Vooral als jeugdspeler en eenmaal in de hoofdselectie kwam hij tot één officieel optreden. "Onderschat de Belgische competitie niet, dat doen we weleens in Nederland."

Belgische stilist

Via RKC kwam Martens in 2006 bij AZ. In Alkmaar kende hij z'n beste jaren met als hoogtepunt het kampioenschap in 2009. Bij veel voetballiefhebbers blijft hij vooral in herinnering als de Belgische stilist met een geweldig gevoel voor ruimte en een linkspoot met een zeer verfijnde techniek. Denk bijvoorbeeld aan de panna tegen toenmalig Ajacied Theo Janssen of het stiftje tegen PSV in het kampioensjaar.

Acties waar Martens zelf ook met een goed gevoel op terugkijkt, maar misschien was wel zijn mooiste moment in Brussel tegen zijn jeugdliefde. "Ik word er deze dagen regelmatig aan herinnert."

