De panna van Maarten Martens tegen Theo Janssen: "Voetbal is entertainment"

"Ik heb dat als dertienjarige jongen in de tuin bedacht", vertelt Maarten Martens over de bewuste actie. "Inderdaad een typische Maarten Martens actie."

Low five

Het slachtoffer Theo Janssen werd door Martens volledig te kijk gezet, maar van boosheid of rancune is volgens de huidige Jong AZ-trainer geen sprake. "Je ziet in de beelden dat Janssen mij opzoekt en mij een low five geeft. Hij kan dat als voetballiefhebber denk ik wel waarderen." Die wedstrijd in januari 2012 tussen AZ - Ajax eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Voor de hele aflevering klik op de link hieronder. Maandag om 17.10 uur is uitzending 2 van 'De Schoonheid van de Sport'. Dit gaat over vechtsport.