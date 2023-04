AZ-opponent Anderlecht houdt al vijf wedstrijden de nul: "We stralen vertrouwen uit"

AZ treft met Anderlecht een ploeg die kan leunen op een reeks van vijf wedstrijden zonder tegendoelpunt. De Belgische recordkampioen blijkt de laatste weken een solide defensie te hebben, maar is op zijn hoede voor AZ. "Ze hebben jongens die individueel het verschil kunnen maken", zegt doelman Bart Verbruggen.

"Ik vind dat ze een hele goede ploeg hebben", zegt de doelman, die onlangs voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal behoorde. "Bij vlagen spelen ze heel goed voetbal. Ze hebben jongens die individueel het verschil kunnen maken. Ik zeg ook dat we ze niet moeten onderschatten." Clean sheets Bij Anderlecht wordt Verbruggen weleens om advies gevraagd. De Nederlander staat sinds een aantal maanden onder de lat en maakt behoorlijke indruk in België. De laatste vijf wedstrijden hield bij zelfs 'de nul' met Paars-wit. "Ik denk dat we een ploeg zijn die veel vertrouwen uitstraalt. Meer dan dat we daarvoor deden. Vijf clean sheets is niet alleen mijn prestatie. Ik ben blij met het seizoen vanaf het WK. Ik hoop dat we er nog een extra mooie draai aan kunnen geven."

NH Sport in Brussel Verslaggevers Erik-Jan Brinkman en Stephan Brandhorst zijn vandaag en morgen in Brussel. Zij volgen alles rondom de wedstrijd Anderlecht-AZ. Houd de Twitter-pagina van NH Sport in de gaten voor de meest actuele gebeurtenissen. Morgen verschijnt een liveblog op de website waarin je niets mist!

In de achtste finale schakelde Anderlecht het Spaanse Villarreal uit over twee wedstrijden. Een knappe prestatie, maar in de competitie loopt het minder. Anderlecht bungelt op de negende plaats en afgelopen weekend speelde het doelpuntloos gelijk tegen Westerlo (0-0). "Het zijn twee compleet verschillende toernooien", zegt trainer Brian Riemer. "Soms moet je het in een breder perspectief plaatsen. We hebben geen tegengoals gekregen, wat heel belangrijk in het voetbal is. Ik weet dat het iets heel bijzonders is voor de spelers om naar de halve finale te kunnen." Tekst loopt door onder de video.

De 20-jarige Verbruggen vindt het bijzonder dat hij het met Anderlecht opneemt tegen AZ. De doelman speelde nog nooit een wedstrijd in de eredivisie. Voor hem persoonlijk is het dus een interessante krachtmeting. "Los van dat ik aan Nederland kan laten zien hoe goed ik ben, krijg ik ook vaak de vraag hoe het niveau is." Tekst loopt door onder de video.

