🔴 Liveblog: AZ maakt zich op voor kwartfinale tegen Anderlecht

De Belgische recordkampioen staat op de 9e plaats in de competitie. De ploeg van trainer Brian Riemer behaalde 46 punten in 32 wedstrijden. Afgelopen weekend bleef Paars-wit steken op een 0-0 gelijkspel tegen Westerlo. In de Conference League rekende het in de vorige ronde over twee wedstrijden af met Villarreal (1-1 en 0-1).

Laatste 5 competitiewedstrijden:

Anderlecht - Westerlo | 0-0

KAS Eupen - Anderlecht | 0-1

Oud-Heverlee Leuven - Anderlecht | 0-2

Anderlecht - Cercle Brugge | 2-0

KAA Gent - Anderlecht | 1-0