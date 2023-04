Belgische journalisten over sympathiek AZ: "Pascal Jansen kennen ze hier niet"

Op de dag van de wedstrijd kijken we met Belgische voetbaljournalisten vooruit naar de Europese wedstrijd RSC Anderlecht - AZ. "Een Belgische en Nederlandse clash in de kwartfinale van een Europees toernooi is heel lang geleden."

"AZ is een zeer goede ploeg en Anderlecht heeft niet het beste seizoen", vertelt Jurgen Geril van Het Nieuwsblad. De journalist merkt dat er bij de Belgische topclub een gevoel leeft dat er kansen zijn om door te gaan. "Het wordt een intens duel, maar misschien haalt Anderlecht het wel." AZ niet onderschatten Journalist Olivier de Wilde van Sporza is van mening dat Anderlecht het niet heeft getroffen met AZ als opponent. "Twee keer winnen van Lazio zegt wel wat en daarmee kan je AZ niet onderschatten."

"Pascal Jansen is in België echt niet bekend", vertelt Geril van Het Nieuwsblad over de Alkmaarse oefenmeester. "Als je hier tien voetballiefhebbers in België vraagt naar hem, dan kennen ze hem niet." Tekst loopt door onder de video.

Gevallen topclub De prijzenkast van Anderlecht puilt uit met 34 landstitels, maar de laatste jaren is de Brusselse topclub van haar troon gevallen. Dat is dit seizoen ook het geval, want de ploeg van trainer Brian Riemer staat negende op de ranglijst in de Pro League. "Het is niet meer het Anderlecht van vroeger."

Als het gaat om een voorspelling, dan blijken de twee journalisten niet helemaal objectief te zijn. "Anderlecht zal doorgaan", aldus een lachende Geril van Het Nieuwsblad. Tekst loopt door onder de video.

RSC Anderlecht - AZ begint om 21.00 uur. Na afloop vind je het verslag en reacties terug op deze site.