Opknapbeurt voor parel van de Afsluitdijk mét nieuw restaurant bij Vlietermonument

Het Vlietermonument op de Afsluitdijk krijgt een flinke metamorfose. Het huidige gebouw wordt gerestaureerd en er wordt een stuk bijgebouwd, zodat het in de toekomst beter bestemd is voor grotere groepen mensen. Vandaag klonk officieel het startschot voor de werkzaamheden aan het monument met een rijke historie.

Impressie van het Vlietermonument na de renovatie - NH Nieuws

Het restaurant is alweer bijna twee jaar gesloten en vanwege de werkzaamheden aan de Afsluitdijk is het sinds 2022 al helemaal niet meer mogelijk om het Vlietermonument te bezoeken, maar daar gaat verandering in komen. Er wordt namelijk een nieuw restaurant gebouwd en het al bestaande monument wordt gerestaureerd. De uitkijktoren, die is ontworpen door Willem Dudok, blijft volledig intact. "Het is het hoogste gebouw van de Afsluitdijk en dat moet zo blijven. We willen het in eer behouden en herstellen", vertelt architect Paul de Ruiter. NH Nieuws ging eerder in gesprek met het ontwerp van architect De Ruiter. Dit gesprek is in onderstaande video te bekijken (tekst gaat door onder de video).

De Afsluitdijk afl 24 - Vlietermonument - NH Nieuws

Bijzondere geschiedenis Dat dit monument op deze plaats is gebouwd, is niet zomaar. Het markeert namelijk de plaats waar de Afsluitdijk op 28 mei 1932 gesloten werd. De naam verwijst naar het gebied De Vlieter in de Waddenzee, naast De Afsluitdijk en het monument is inmiddels al 91 jaar oud. Tekst gaat door onder de foto.

Een foto van het Vlietermonument rond 1950 - JosPe / collectie Regionaal Archief Alkmaar

Er zit veel historie in dit, ruim negentig jaar geleden, gebouwde monument. Maar ook de aanleg van de Afsluitdijk, waar veel mensen aan mee hebben gebouwd. En toeval of niet, maar voor hoofduitvoerder Aad de Pijpker van de Koninklijke Woudenberg, het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, is dit helemaal een bijzonder project. Aads opa werkte ruim 90 jaar geleden mee aan de aanleg van de Afsluitdijk. Nu mag hij zelf dagelijks aan de slag op dezelfde plek. "Dit is heel bijzonder. Ik heb mijn opa gekend tot mijn twaalfde jaar en hij vertelde hier altijd heel trots over. Hij heeft hier een jaar of zeven aan meegewerkt", vertelt Aad trots. En zelfs na het overlijden van zijn opa, komen de verhalen over de Afsluitdijk nog geregeld ter sprake. "Van mijn vader heb ik vaak de verhalen van hem gehoord over de fundaties die werden gevlochten of dat de medewerkers gewoon vanuit het water aan het werk waren."

Aad bij het Vlietermonument - NH Nieuws / Kelly Blok

Genoeg verhalen dus over de Afsluitdijk en het Vlietermonument. Daarom wordt er veel tijd en geld gestoken in deze projecten. Vandaag werd het officiële eerste startsein gegeven voor de start van de werkzaamheden aan het Vlietermonument, wat naar verluidt over een jaar klaar moet zijn.

"We weten niet wat we tegen gaan komen tijdens het slaan van de damwanden" Aad de Pijpker, hoofduitvoerder

Het team van Koninklijke Woudenberg kijkt uit naar dit project, maar er is ook nog een hoop onzeker. De grootste uitdaging: het slaan van de damwanden. "We weten niet wat we tegen gaan komen tijdens het slaan van de damwanden", vertelt de hoofduitvoerder. Deze damwanden zijn nodig voor de aanleg van het restaurant, dat aan de linker- en rechterzijde van het monument zal worden gebouwd. De steigers staan inmiddels al om het monument heen en de bouwkeet staat al klaar. Nu nog even flink aan de slag en dan zullen de bezoekers volgend jaar weer langs kunnen gaan bij dit bijzondere monument.