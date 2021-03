Lunchroom Afsluitdijk moet sluiten: 85 jaar nostalgie rond monument te koop

DEN OEVER - Oude foto's, landkaarten, ankers, scheepskatrollen en souvenirs: alles staat te koop in de lunchroom van het monument op de Afsluitdijk. De lunchroom moet per 1 augustus sluiten. Rijkswaterstaat wil het monument een compleet andere inrichting geven, tot verdriet van de huidige uitbaters. "Er gaat 85 jaar nostalgie verloren."

Alex Terpstra van luchroom Het Monument op de Afsluitdijk NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

De lunchroom is nog tot 1 augustus open NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Alles in het interieur van de lunchroom is te koop NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Koffie en appeltaart verkoopt nog steeds het hardst in de lunchroom op de Afsluitdijk. Passanten die toch wat lekkers willen bij het uitkijken over de Waddenzee en het IJsselmeer. Elke gast vraagt zich af waarom alles met 50% korting te koop staat. "Met pijn in het hart gaan we hier weg", vertelt uitbater Alex Terpstra. "Dit is nooit de bedoeling geweest." Zo'n tien jaar geleden heeft Terpstra de lunchroom overgenomen. "Dit zou tot aan mijn pensioen mijn werk blijven, maar Rijkswaterstaat heeft anders beslist. Zij willen de boel voor miljoenen verbouwen en daar passen wij niet meer in. Dat kregen we afgelopen november te horen. Ik heb inmiddels al het personeel moeten ontslaan en ik heb straks ook niets meer."

Het monument is een grote toeristische trekpleister. Het laat de geschiedenis zien van de aanleg van de Afsluitdijk die in 1932 is voltooid. Toen was er nog geen lunchroom. Die werd tot 1936 gebruikt als opslagplaats. In 2018 nog stopten zo'n 450.000 passanten bij het moment. "Het maakt deel uit van het rondje Amsterdam, Volendam, Marken, monument en Alkmaar. Zeventig bussen soms, maar het afgelopen jaar hebben we bijna niemand gezien." De lunchroom heeft sowieso zware jaren achter de rug sinds het afsluiten van het fietspad voor de opwaardering van de Afsluitdijk. Daar kwam vorig jaar de coronacrisis overheen. Terpstra: "Dan is het ook niet leuk meer en heeft het ook weinig zin om door te gaan, maar ik wil hier wel graag terug komen. Daarvoor moet ik straks ook inschrijven voor deze locatie."

Quote "Heerlijk al die toeristen. En ik maak nog steeds foto's van het uitzicht" Monique berghorst - 33 jaar medewerker lunchroom

Achter de balie overhandigt Monique Berghorst koffie en appeltaart. Zij werkt al 33 jaar in de lunchroom. "Ik denk dat het kwartje pas valt als ik straks thuis zit. Ik kom van Den Oever en ben hier meegegroeid. Vroeger voer ik op de Rijnvaart en kende ik hier veel mensen en toen ben ik hier komen werken. Heerlijk al die toeristen. En ik maak nog steeds foto's van het uitzicht. Het voelt vreemd en onwerkelijk dat we hier weg moeten", vertelt Monique.

Monique Berghorst werkt al 33 jaar bij de lunchroom - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos