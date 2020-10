Afsluitdijkweek bij NH Nieuws: verrassende verhalen rondom renovatie van de dijk

DEN OEVER - De Afsluitdijk ondergaat de komende vier jaar een totale metamorfose. De iconische dijk die Noord-Holland en Friesland met elkaar verbindt wordt versterkt en verhoogd om ons ook in de toekomst te beschermen tegen het wassende water. NH Nieuws maakt samen met Omrop Fryslân 32 verrassende verhalen over de Afsluitdijk die vanaf vandaag zowel op tv als online worden uitgelicht.

De Afsluitdijk moet aangepakt worden omdat de dijk 90 jaar oud is. De dijk werd gebouwd in 1932 en is 32 kilometer lang. Vandaar ook dat wij het verhaal van de Afsluitdijk in 32 aparte reportages willen delen. De eerste reeks verhalen wordt vanaf deze week in de spotlights worden gezet.

De dijk moet wel echt aangepakt worden omdat er tegenwoordig strengere eisen worden gesteld aan dijken. Zo moet de Afsluitdijk bijvoorbeeld beter geschikt zijn om meer water af te kunnen voeren.

Menselijke verhalen

Tijdens de werkzaamheden volgen reporters het doen en laten op en rondom de dijk. Tv-maker Janko van Omrop Fryslân werd gegrepen door de verhalen die hij optekende met de bewoners, wetenschappers en vissers. "Ik wilde het menselijke verhaal van de Afsluitdijk vertellen. Het verhaal dat mij het meeste aangreep was dat van het Kazemattenmuseum. Het museum bracht de geschiedenis enorm tot leven. Vooral de afscheidsbrief die een commandant voor zijn executie aan zijn kinderen schreef, bracht ons tranen in de ogen. Ons museumbezoek was daardoor onverwachts emotioneel."

Wie alle verhalen van de Afsluitdijk wil volgen kan terecht op onze speciale themapagina.