'Zonnige' gele tegels gezocht voor restauratie Vlietermonument Afsluitdijk

Misschien liggen ze nog ergens onder de smeerlaag in het trappenhuis of onder het vernieuwde terras: Rijkswaterstaat is in ieder geval naarstig op zoek naar de originele gele tegels van het monument op de Afsluitdijk. Eén van de elementen van de restauratie van het monument is de terugkeer van de geelkleurige tegels in het trappenhuis. "Op die manier wordt het optimistische, zonnige karakter weer beter zichtbaar," hoopt Rijkswaterstaat.

Het Vlietermonument op de Afsluitdijk stamt uit 1932 en is ontworpen door architect Dudok. Er zijn al vaker renovatiewerkzaamheden aan het monument uitgevoerd, vertelt architect Jan Willem Walraad, die bij de restauratie is betrokken. Daarbij zijn elementen van de originele staat verdwenen, zoals de geelkleurige tegels. Walraad: "Dat kan gebeurd zijn vanwege beschadiging, maar ook omdat ze als 'niet meer van die tijd' werden beschouwd."

Puzzel

Voor de restauratie moet Walraad proberen de tegels zo authentiek mogelijk na te maken. De gele tegels met contrasterende paarse banden was één van de elementen die het sobere monument een zonnig karakter moesten geven. "Veel is gewoon niet goed gedocumenteerd. Het is een puzzel, waarvan je steeds weer een nieuw stukje vindt", aldus Walraad.

Binnenkort wordt eerst wat van de steenlaag van het terras verwijderd, om te kijken of daar nog gele tegels liggen. Walraad: ‘Dit soort “destructief” onderzoek doen we pas als het gebouw leeg is, halverwege de zomer. We zijn onder andere erg benieuwd naar de dikte van de tegels, of ze wellicht beschadigd zijn en of dát de reden was om er een laag over aan te brengen." De herplaatsing van de nieuwe gele tegels zal volgend jaar gebeuren.