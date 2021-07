Inboedel lunchroom Afsluitdijkmonument onder de hamer: foto's bezoek Beatrix €50

Rijkswaterstaat gaat het monument opknappen en in originele staat herstellen. Daarnaast komt er in de dijk een nieuwe ruimte voor horeca die hoogstwaarschijnlijk in 2023 opgeleverd wordt. Dat betekent dat het is afgelopen voor uitbaters Alex Terpstra en zijn vrouw, na tien jaar koffie, appeltaart en broodjes kroket. "Met pijn in het hart gaan we hier weg", zei Terpstra eerder tegen NH Nieuws. "Dit is nooit de bedoeling geweest."

Tekst gaat door onder de video van Regio Noordkop.