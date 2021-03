Petitie voor behoud lunchroom Afsluitdijk: "Dit is historie, dat gooi je niet weg"

DEN OEVER - " Red lunchroom Het Monument ": voormalig reisleidster Marion Baumgarten uit Amsterdam is spontaan een petitie gestart voor het behoud van de lunchroom op de Afsluitdijk. 'Het Monument' moet sluiten, omdat Rijkswaterstaat nieuwe plannen heeft voor de locatie. Baumgarten vindt de sluiting van de lunchroom onverteerbaar: "Het bestaat al sinds 1936, dat moet je toch niet weggooien!"

Hoeveel koffie en appeltaart ze er al heeft gehad weet ze niet meer, maar dat het er heel gezellig is staat buiten kijf voor Marion Baumgarten. Jarenlang was de Afsluitdijk een vast onderdeel van haar toeristische route met buitenlandse toeristen. "Ze komen hier voor de geschiedenis van Nederland en het water. De lunchroom is historie. Ik vrees dat wat ze hier willen neerzetten niet kan tippen met wat er nu staat. Ouderwets, maar zo gezellig."