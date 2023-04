Aangespoelde bruinvis gaat na maanden verblijf bij SOS Dolfijn terug naar zee

Als een speer schiet bruinvis Tess (vernoemd naar de vindplaats Texel) door het bassin van de opvang in Anna Paulowna. Door de intensieve behandeling van SOS Dolfijn is de walvisachtige in krap twee maanden tijd flink opgeknapt. "Ze is helemaal klaar om weer terug te gaan naar zee", vertelt Hester Simons, een van de vaste verzorgers van Tess. "Ze is heel actief en verveelt zich. Ze is gretig op eten en ze is eigenlijk weer een gezonde bruinvis."

Wild

Komende week moet het gebeuren. Met de dolfijnenambulance wordt de bruinvis naar Den Helder gebracht waarna ze ten westen van Texel van boord mag, terug in zee. Simons: "We hebben geoefend met levende vis, dus ze kan jagen. We knuffelen en kroelen niet met ze. Ze is echt een wilde bruinvis. Ik ga haar missen, maar ben blij dat ze straks weer lekker in zee is."

In de video zie je hoe dierverzorger Hester de bruinvis Tess bezig moet houden.