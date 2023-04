Witte rook in Alkmaar met voorstel nieuwe coalitie

In Alkmaar lijkt de politieke crisis bezworen. Met D66, OPA, VVD, BAS, CDA en Seniorenpartij kan een nieuwe coalitie 'over rechts' worden gevormd. Verkenner Bert Blase zegt tegen NH dat half mei het college zou kunnen worden geïnstalleerd.

Zijn officiële advies genaamd De Alkmaarse stad en land-coalitie is zojuist gepubliceerd. Het volgt na bijna een maand van gesprekken van de verkenner, voormalig plaatsvervangend burgemeester van Heerhugowaard, met de politieke fracties in Alkmaar.

De gemeente zit sinds half maart zonder bestuur, nadat de lokale partij BAS de coalitie verliet en enkele dagen later alle overige wethouders na een motie van wantrouwen moesten vertrekken. De optionele huisvesting van asielzoekers in het voormalige belastingkantoor bleek een struikelblok.

"Ik heb met alle fracties gesprekken gevoerd en met sommigen meerdere. Ik merkte dat er hier en daar oud zeer ligt en als dat op tafel komt en serieus wordt genomen er oplossingsrichtingen ontstaan", aldus Blase.

Op volgorde van grootte is zijn advies voor een nieuwe coalitie (23 zetels) met de partijen D66, OPA, BAS, VVD, CDA en Seniorenpartij Alkmaar. "Ik zou het niet een rechtse coalitie willen noemen. Het is vooral nieuw dat er drie lokale partijen in komen die sterk geworteld zijn in een lokale achterban. En de landelijke partijen worden meer 'het brede midden' genoemd", aldus Blase.

Hij ziet deze voorgestelde samenstelling van de coalitie ook als reactie op het wat er speelt binnen de landelijke politiek. "Van onderop besturen."