Donkere wolken boven het katholicisme in West-Friesland

Het voelt nog wat onwennig: katholieke kerken die worden afgestoten en een een nieuwe herbestemming krijgen. Een tendens die in en rond West-Friesland óók goed zichtbaar is. Het baart veel gelovigen zorgen, want het vertrouwde katholicisme gaat drastisch op de schop.

Kerkgebouwen zijn duur. De kosten voor onderhoud en energie brengen de kerkgangers en vrijwilligers zelf op. Nu hun aantal met de dag slinkt, worden ze door het Noord-Hollandse bisdom Haarlem-Amsterdam gedwongen om na te denken over de toekomst. Met dat in het achterhoofd wordt er een gewaagd plan bedacht: van meerdere kerken naar één of twee. De kerken die overblijven, zou worden aangewezen als 'hoofdkerk' of 'steunpunt'. De rest gaat op termijn dicht.

Er wordt snel witte rook verwacht uit de schoorsteen van de katholieke kerk in Bovenkarspel, als het parochiebestuur de Sint-Martinuskerk bekroond tot 'hoofdkerk'. De kerken in Hoogkarspel en Lutjebroek moeten als 'steunpunt' gaan fungeren. De rest gaat dicht. Het valt af te lezen uit een voorstel, dat het parochiebestuur heeft gedeeld met de parochianen.

Over waarom de keuze op de Sint-Martinuskerk is gevallen, is vicevoorzitter Gerard Lakeman duidelijk: "Bereikbaarheid, multifunctionaliteit en staat van het kerkgebouw en vitaliteit van de parochie. We hebben goed nagedacht over onze toekomst, met een schuin oog naar de volgende generatie. Hoe maken we het geloof weer aantrekkelijker?"

Teleurgestelde reacties

En dat betekent dat er in korte tijd opnieuw een parochiebestuur een beslissing heeft genomen over de toekomst. Want nog geen maand geleden komt de Sint-Martinuskerk in Medemblik na een druk op de knop als 'winnende' kerk uit de bus. Het leidt tot teleurgestelde reacties, zo blijkt tijdens een rondgang door de getroffen dorpen. "Ik vind het schandalig", zegt Riet Terpstra uit Wervershoof. Haar kerk is afgestoten. "Alles gaat al naar Medemblik. Heel veel oudere mensen kunnen niet eens naar Medemblik."

Eén kerk heeft zich zelfs teruggetrokken uit de onderhandelingen en wil op eigen voet verder. Voorzitter Piet Dekker van de Sint-Jozefkerk in Zwaagdijk-Oost bevestigt het beeld, maar voor de rest houdt hij de kaken nog altijd stijf op elkaar. "Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, ik vind dat we eerst maar even het gesprek moeten afwachten", zegt hij aan de telefoon.

Inmiddels is er een interim-bestuur aangesteld om tot een oplossing te komen. "De insteek blijft natuurlijk hetzelfde. Wat ons betreft blijven ze bij het samenwerkingsverband. Dat gaan we ze ook uitleggen", zegt Bart Putter, vicaris-generaal bij het bisdom. Volgens hem heeft er nog geen gesprek plaatsgevonden. "Het gaat nog wel even duren, voordat er een oplossing wordt gevonden."

Onzekerheid

Terwijl zij het verlies langzaam kunnen verwerken, verkeert de katholieke achterban in de andere delen van West-Friesland nog altijd in onzekerheid. Hoe staat het ervoor?

Het bisdom verwacht bij het parochiebestuur in Hoorn - waar de kerken in Zwaag, Oosterblokker en Westwoud onder vallen - weinig tot geen veranderingen. "In het verleden hebben zij al stappen gezet, zoals het afstoten van de kerken in Westerblokker en Hoorn. Maar dat betekent niet dat daarmee de kous af is. Ook zij moeten uiteindelijk een keuze maken, maar we verwachten daar geen grote veranderingen", denkt vicaris-generaal Bart Putter. Hoewel pastoor Samuel Marcantognini - die het proces in goede banen leidt - met vakantie is, bevestigt iemand van het secretariaat het beeld.

Bij de overburen, in Waterkant, staat er wel wat te gebeuren, waar tien kerken zijn aangesloten. Onlangs werden de kerken in Nibbixwoud en Wognum nog toegevoegd aan het kerkenbestand.