Rel rondom fusie katholieke kerken: Zwaagdijker kerk wil op eigen voet verder

Vanwege een terugloop van het aantal kerkgangers en vrijwilligers en de torenhoge (stook)kosten, werden de kerken gedwongen om na te denken over hun toekomst. Met dat in het achterhoofd werd er een gewaagd plan bedacht: van vijf kerken naar één. De kerk die overblijft, zou worden aangewezen als 'hoofdkerk'. De rest gaat dicht. Afgelopen zaterdag kwam de Sint Martinuskerk van Medemblik als winnaar uit de bus.

Een gevoelige kwestie

Een eenvoudige beslissing voor het bisdom Haarlem-Amsterdam was het niet, getuige de uitgebreide aanloop van zo'n 17 jaar. De Sint-Jozefkerk in Zwaagdijk-Oost besloot de uitkomst niet af te wachten. In de zomer van vorig jaar trok de parochie zich terug uit de onderhandelingen. "Het heeft onze aandacht. Het speelt sinds het samenwerkingsverband aangaf na te gaan denken over keuzes tussen de kerken", vertelt Bart Putter, vicaris-generaal van het Noord-Hollandse bisdom, tegenover NH Nieuws.

Een gevoelige kwestie, voor de kerk én het bisdom. Wat het bisdom betreft blijven ze bij het samenwerkingsverband. "Dat gaan we ze ook uitleggen", zegt Putter. "We gaan op korte termijn in gesprek met het parochiebestuur."

Voorzitter Piet Dekker van de Sint-Jozefkerk bevestigt dat de kerk zelfstandig verder wil. Maar voor de rest houdt hij de kaken stijf op elkaar.