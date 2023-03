Teleurstelling na kerkelijke keuze voor Medemblik: "Ik vind het schandalig"

Het nieuws dat de Sint Martinuskerk in Medemblik is gekozen als hoofdkerk voor de parochieregio Wervershoof, zorgt voor teleurgestelde reacties in Andijk, Wervershoof en Onderdijk. Het betekent namelijk dat de kerkgangers uit deze dorpen binnenkort naar Medemblik moeten om een dienst bij te wonen.

Kerken van Wervershoof, Andijk en Onderdijk - NH Nieuws

Afgelopen zaterdag werd in Sarto in Andijk de keuze bekendgemaakt. Na een druk op de knop kwam Medemblik als 'winnende' kerk uit de bus. Hiermee is de samensmelting met parochie Maria Middelares van alle Genaden in Andijk, parochie Heilige Gerardus Majella in Onderdijk én parochie Sint Werenfridus te Wervershoof een feit. Een eenvoudige beslissing voor het bisdom was het niet, getuige de uitgebreide aanloop van zo'n 17 jaar. Want ze wisten op voorhand: drie van de vier kerken wordt teleurgesteld. En dat blijkt ook wel, want in Wervershoof klinkt weinig begrip voor de keuze. "Ik vind het schandalig", zegt Riet Terpstra. "Alles gaat al naar Medemblik. Heel veel oudere mensen kunnen niet eens naar Medemblik."

Voor haar betekent het kerkgebouw veel. "De kerk is het gezicht, het hart van Wervershoof. Als we terugkomen van vakantie en je ziet de kerk, weet je: 'We zijn weer thuis'. De Dom van West-Friesland, noemen we hem ook wel." Dorpsgenoot Martijn Pennekamp zet ook zijn vraagtekens bij de keuze. "Al mijn 4 kinderen zijn in deze kerk gedoopt, hebben er communie gedaan en de oudste drie zijn er gevormd. Ik weet nog niet of ik de jongste in Medemblik laat vormen. De kerk in Wervershoof voelt voor mij vertrouwd. Wat ook opvalt: de kinderen die communie doen, zijn afkomstig van de kerken uit de samenwerking met ook Andijk, Onderdijk en Medemblik. Maar er komt nooit een kind uit Medemblik." Lief-en-leed De nieuwe situatie is ingegeven door het teruglopende kerkbezoek en de hoge kosten. Wel wil het samenwerkingsverband de huidige parochies behouden voor zogenaamde lief-en-leed bijeenkomsten, voor kerkgangers die niet naar Medemblik kunnen afreizen. In ieder geval tot er een andere bestemming is gevonden voor de kerkgebouwen. Ook uitvaarten zullen er voorlopig nog worden gehouden. Eén van de aanwezigen afgelopen zaterdag was Andijker Ruud Sijm. Hij bezoekt regelmatig de kerk in Andijk. "Ik heb gelukkig een auto, maar veel oudere mensen niet. En die gaan niet op de fiets naar Medemblik. Bovendien kun je daar slecht parkeren en moet je een flink stuk lopen. Dat helpt ook niet. Het zal wennen zijn, maar misschien valt het mee."

"De kerk is het gezicht, het hart van Wervershoof" Riet Terpstra uit Wervershoof

Andijker Bert Tesselaar had Wervershoof een meer logische keuze gevonden. "Omdat dat centraler ligt, voor zowel Andijk, Onderdijk en Medemblik. Maar het wordt van hogerhand geregeld, daar hebben wij niets over te zeggen", wijst hij naar het bisdom. "Ik ga er niet heen, misschien als ik kom te overlijden. Maar dat zie ik dan wel weer." Ook Frans Terpstra uit Wervershoof zullen ze niet snel zien in de Sint Martinus. "Mijn afscheidsdienst in Medemblik? Nee, daar ga ik echt niet heen."