Honkballers HCAW winnen Charles Urbanus-toernooi ten koste van Amsterdam Pirates

De honkballers van HCAW hebben het Charles Urbanus-toernooi gewonnen. In de finale versloeg de ploeg van Danny Rombley Amsterdam Pirates met 4-1. "Wij zijn meer in ons ritme gekomen en wij zijn denk ik wel ready voor het seizoen", aldus Rombley.

Het Charles Urbanus-toernooi is de opmaat richting de honkbalcompetitie. Rombley zag onder andere pitcher Jim Ploeger stoppen en catcher Jules Cremer vertrekken. Daartegenover staat onder meer de komst van pitcher Kaj Timmermans en infielder Delano Selassa. "Wij zijn zeker wel sterker geworden, want wij hebben een bredere selectie. Sommige jongens maken mij het moeilijk om een opstelling te maken. Maar dat is een luxeprobleem", vertelt Rombley.

Amsterdam Pirates

Bij Amsterdam Pirates zagen ze de hoofdsponsor een stapje terug doen. Ook vertrokken een aantal dragende spelers en dus moet Pirates veel jeugd gaan inpassen. Dat moet hoofdcoach Mervin Gario gaan doen. Hij was de afgelopen vijf jaar de coach van Hoofddorp Pioniers en begint aan zijn eerste seizoen bij Amsterdam.