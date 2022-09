Het succes van honkballers HCAW verklaard: "Wij zijn één ketting"

Voor het eerst in 24 jaar werd HCAW afgelopen weekend landskampioen. De één zegt dat het succes komt door de sterke pitching. De ander denkt dat het komt door coach Danny Rombley. Het team zelf is duidelijk: "Wij zijn één ketting", aldus Rombley.

Zo omschrijven de Bussumers dat ze een hecht team zijn. "Het is een broederschap. Ook als iemand een fout maakt dan proberen wij elkaar te steunen", vertelt HCAW-speler Brendly Martina.

Quote

"Wij zijn één team", vult Rombley aan. "Als er een stukje ontbreekt van de ketting dan werkt het niet. Maar het werkt allemaal", aldus een enthousiaste pitcher Lars Huijer na het kampioenschap.

Landskampioen

Zaterdag werd HCAW voor de derde keer in de clubgeschiedenis landskampioen. Het Rotterdamse Neptunus werd in de Holland Series met 4-0 verslagen in de best-of-seven serie.