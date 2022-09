Al zestig jaar fan van honkballers HCAW en meelevend huisfotograaf: "Pump yourself up baby!"

Het is een bekende verschijning langs de honkbalvelden. Fotograaf Alfred Cop. In 1966 ging hij naar zijn eerste wedstrijd van HCAW en sindsdien is hij niet meer weg te slaan bij de wedstrijden van de Bussumers.

Luidkeels aanmoedigend "Het is een groot onderdeel van mijn leven geworden. Niet alleen om het spel. Ook om de vriendschappen die zijn ontstaan", vertelt Cop enthousiast. Vanaf 2005 is hij ook de vaste fotograaf van de Bussumers. Dat doet hij niet in stilte, maar hij moedigt zijn team ook fanatiek aan. "Zijn stem herken je wel. Je weet dat hij er altijd is. Hij hoort bij de club", vertelt pitcher Jim Ploeger van HCAW.

Holland Series HCAW staat voor het eerst sinds 2005 weer in de Holland Series. Zondag stond de derde wedstrijd tegen Neptunus op het programma. NH Sport was aanwezig in Rotterdam en volgde de excentrieke Alfred Cop.