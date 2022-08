Waarom lukt het de honkballers van HCAW nu wél om zich te plaatsen voor de Holland Series?

Voor het eerst sinds 2005 staan de honkballers van HCAW in de Holland Series. Vorig jaar lukte het de Bussumers net niet en strandden ze in de play-offs. Waarom lukte het dit jaar wél?

Danny Rombley

Sinds dit seizoen is Danny Rombley de hoofdcoach van HonkbalClub Allen Weerbaar (HCAW). De voormalig speler van Oranje is zelf bescheiden, maar zijn spelers steken de loftrompet uit. "Rombley heeft een fantastische job gedaan als coach. Hij houdt ons scherp en zorgt voor een goede sfeer in de dug-out", vertelt speler Victor Draijer.