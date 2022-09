Éindelijk: na droogte van kwart eeuw pakt HCAW opnieuw landskampioenschap

HCAW is de nieuwe landskampioen in het honkbal. De Bussumers versloegen Neptunus met 2-0. Door de drie eerdere zeges hadden de honkballers voldoende aan nog een overwinning in de Holland Series. HCAW won daarmee voor het eerst in 24 jaar de landstitel.

Phildrick Llewellyn blonk uit met een punt en een goede slag - Pro Shots / Erich Snijder

Op het eigen veld van de Rob Hoffmanvallei begon HCAW goed en kwam in de tweede inning op voorsprong. Slagman Max Draaijer sloeg de bal in het achterveld, waardoor Phildrick Llewellyn simpel over de plaat heen kon komen 1-0. Bekijk hieronder naar de slag van Draaijer. Tekst gaat verder onder de tweet:

HCAW komt in Game 4 op een vroege voorsprong dankzij deze perfect uitgevoerde hit and run van Max Draijer. Kijk live mee op https://t.co/zQF0zMsERl! Het staat 1-0 in de derde inning! pic.twitter.com/Yw18oOP8iA — HonkbalSoftbalNL (@HonkbalSoftbal) September 17, 2022

Champagne Het bleef daarna ontzettend spannend, omdat beide ploegen geen punten konden pakken. Dat kwam mede door de ervaren pitcher Lars Huijer en Kevin Kelly bij de tegenstander. Het duurde tot de laatste inning, voordat de voorsprong werd verdubbeld. Jeandro Tromp kwam over de plaat na een goede slag van Llewellyn: 2-0. Huijer maakte hierna het karwei simpel af. Daarna kon de champagne ontkurkt worden. Uiteindelijk werd HCAW voor de derde keer in de historie landskampioen, na eerdere titels in 1996 en 1998. De Bussumers speelden sowieso voor het eerst sinds 2005 in de Holland Series. Voor het eerst sinds 2012 was de titel niet voor Neptunus of Amsterdam Pirates, die regerend kampioen was.