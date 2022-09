'Mister HCAW' smacht naar honkbalkraker: "Het wordt één groot gekkenhuis"

In Bussum zijn ze er helemaal klaar voor: aankomende zaterdag kan honkbalclub HCAW voor het eerst in een kwart eeuw weer kampioen van Nederland worden. Groot fan en inmiddels ook manager tophonkbal Frank Mooijman (44) leeft voor de club en dus ook voor deze kraker: "HCAW heeft een hele grote plek in mijn hart."

Afgelopen zondag won HCAW de derde wedstrijd in de 'best-of-seven' series tegen Rotterdam met 1-0. Sindsdien staat de telefoon roodgloeiend bij Mooijman. "We gaan er hier zaterdag echt een gekkenhuis van maken." De manager tophonkbal hoopt op ruim 1.200 fans die de Bussumse honkballers naar het kampioenschap zullen schreeuwen. "De trouwe supporters laten zich altijd wel horen, maar dat zal nu wel extreem zijn."

En tot die groep supporters behoort Frank Mooijman zeker: "Dit is eigenlijk mijn tweede thuis. Ik kom hier eigenlijk al vanaf mijn geboorte." Door zijn trouwe komst werd hij ooit gevraagd om klusjes op te pakken bij de honkbalploeg en dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn functie bij de club. "De honkbalwereld is in Nederland gewoon niet zo heel groot. Voordeel daarvan is wel dat alles en iedereen heel benaderbaar is."

Kampioen 1998

De 44-jarige honkbalfan was er ook bij het laatste kampioenschap bij. "We hadden een goede lichting eind vorige eeuw en ik weet nog hoe we in 1998 kampioen werden. Als die laatste bal niet werd gevangen, had ik het nog moeten zien, maar het werd een enorm feest." Sindsdien speelde HCAW alleen nog in 2005 mee om het kampioenschap. "Rotterdam en Amsterdam verdeelde ieder jaar de prijzen."