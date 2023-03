Vlotbrug voorlopig dicht na aanvaring: alleen autoverkeer moet even flink omrijden

De vlotbrug in het Noordhollands Kanaal bij Sint Maartensvlotburg is voorlopig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De vlotbrug is beschadigd na een aanvaring. Volgens de provincie is de schade zo groot dat het onverantwoord is om gemotoriseerd verkeer over de vlotbrug te laten rijden. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel passeren en ook schepen kunnen blijven passeren. Het verkeer wordt omgeleid via de Stolperbasculebrug bij De Stolpen.