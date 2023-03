Van woke-cultuur tot lits-jumeaux: kijk hier het Groot Goois Dictee terug

Van lastminuteaanbiedingen tot mulat. Ook dit jaar viel het Groot Goois Dictee niet mee. Voor het eerst konden ook middelbare scholen uit Hilversum meedoen. Het thema van het dictee was dan ook de taalkloof tussen jongeren en ouderen. Kijk hier de hele uitzending van het Groot Goois Dictee terug.

Laaggeletterdheid onder mensen is een groot probleem. Het speelt overal: van West-Friesland tot 't Gooi. Hilversum is van onze provincie zelfs een van de uitschieters waar laaggeletterdheid een groot probleem is. Met het Groot Goois Dictee wordt daar elk jaar aandacht voor gevraagd en geld ingezameld voor projecten die laaggeletterdheid tegen moeten gaan.

Het thema van dit jaar was de taalkloof tussen jong en oud. En dat was toepasselijk want voor het eerst dit jaar deden - naast individuele deelnemers - ook scholieren van het Hilversumse Alberdingk Thijm College, Gemeentelijk Gymnasium en het Comenius College mee. Kennen de scholieren het woord dystopie? En kennen de oudere deelnemers op hun beurt ook de woorden skeer en patta?