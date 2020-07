Hans (58) overwon laaggeletterdheid: "Als Hans het kan, dan kun jij het ook"

WEST-FRIESLAND - Vrijwilligerspunt West-Friesland start volgende maand met ontmoetingsavonden voor laaggeletterden. Hans van Dijk is zelf laaggeletterd en gaat op die avonden zijn verhaal doen. Hij ging op 58-jarige leeftijd terug de schoolbanken in en hoopt nu anderen te inspireren. Zijn motto is: Als Hans het kan... dan kun jij het ook.

Dat heeft Hans van Dijk zelf ondervonden. Hij is bij de avonden aanwezig om zijn eigen verhaal te vertellen en gaat in gesprek met lotgenoten. Want hoe moeilijk het is om op latere leeftijd terug te gaan naar de schoolbanken, dat hoef je hem niet te vertellen. "Die eerste dag is echt heel spannend, maar ik merk ook nu ik er open over ben dat dat mij heel veel rust geeft."

"Ik heb een moestuin en ik doe altijd maar wat ik denk dat goed is. Zo haal ik de broccoli van de struik en daarna spit ik 'm er uit en gooi ik de plant weg. Nu heb ik dus gelezen dat er gewoon nog nieuwe broccoli aangroeit. Het klinkt gek maar door te lezen kom ik dan een stap verder. Er gaat echt een wereld voor me open."

De laaggeletterdheid ligt in de omgeving van Enkhuizen hoger dan het landelijk gemiddelde. Volgens Tineke Bakker kan dit liggen aan het feit dat veel mensen op jonge leeftijd al voor het werk in het familiebedrijf kozen in plaats van school. Een bekend verhaal voor Hans. "Ik woonde vroeger in Limburg en daar was ik liever buiten dan binnen in de schoolbank. Ik ging gewoon niet. Later toen wij in Noord-Holland woonden werd ik gepest op school. Het werken ging wél goed en dat vond ik wél leuk, dus toen heb ik daar voor gekozen."

Kwetsbaar

Op de avonden hoop Hans te laten zien dat het nooit te laat is om het weer op te pakken. "Ik vind het heel spannend, want ik geef mezelf behoorlijk bloot voor een groep die ik niet ken. Maar ik hoop dat mensen er iets in herkennen en dat ik ze kan aanmoedigen."

Vanaf 2 augustus is er elke woensdag is er een contactavond voor laaggeleterden, afwisselend in Grootebroek, Hoogwoud, Wervershoof en Hoorn. Aanmelden voor een van de contactavonden kan via Tineke Bakker, [email protected] vrijwilligerspunt.com of telefonisch via 0229-216499, maar spontaan binnenlopen op de contactavond zelf mag ook.