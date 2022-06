Laaggeletterdheid zeker niet weg uit Noord-Holland: 'Schrijnend; neemt nog steeds toe'

Ongeveer 12 procent van de Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven, ook wel laaggeletterdheid genoemd. Het probleem is in Noord-Holland het grootst in een aantal gemeentes in West-Friesland en in Amsterdam, daar worstelt ruim 15 procent van de bevolking met lezen en schrijven, blijkt uit cijfers van de Stichting Lezen en Schrijven.

Daartegenover staat de gemeente Wijdemeren in 't Gooi, waar slechts 1 procent laaggeletterd is. Daarmee levert de Gooise gemeente zelfs het kleinste aandeel wat betreft laaggeletterde in heel Nederland. Weesp (inmiddels onderdeel van Amsterdam) scoort in het onderzoek even goed als Wijdemeren.

De Westfriese gemeentes Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen scoren in Noord-Holland het slechtst wat betreft geletterdheid. Daar is ongeveer 17 procent van de bevolking laaggeletterd. In de gemeente Amsterdam ligt dat rond de 16 procent.

Volgens Jan-Willem Heijkoop, persvoorlichter bij Stichting Lezen en Schrijven, komen de verschillen in percentages in de regio's niet helemaal uit de lucht vallen. "Het werk wat er in een bepaalde regio uit te voeren is, blijft toch vaak hand in hand gaan met de achterstand in taal- of basisvaardigheden", legt hij uit.

Wie wonen er? Wat is het opleidingsniveau? Wat is de arbeid die iemand uitvoert? Dat zijn vragen die volgens hem echt meespelen. "In de schoonmaakbranche, hulpkrachten in de bouw, industrie, keukens en productiemachine bedieners komen de meeste laaggeletterden voor." Maar benadrukt Heijkoop: "In elk beroep is lezen, schrijven en rekenen belangrijk. Vooral de digitalisering die daarbij komt kijken speelt een grote factor. Als timmerman moet je naast je vak uitoefenen, ook een offerte kunnen maken."