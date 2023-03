Onderzoek dood Peter Langenberg klaar, mogelijk na zomer duidelijkheid over motief

Mogelijk na de zomer zullen de nabestaanden van Peter Langenberg horen 'waarom' hun broer gedood is. De Alkmaarder werd vorig jaar met Pasen levenloos gevonden in de duinen bij Egmond. "Het einddossier is klaar", meldt het Openbaar Ministerie. "Het wachten is alleen nog op het rapport van het Pieter Baan Centrum over verdachte Jent S."

Dat werd duidelijk tijdens een vierde niet-inhoudelijke zitting vanochtend in de rechtbank van Alkmaar.

Het onderzoek rond de dood van Peter Langenberg (56) loopt nu bijna een jaar. Vijf dagen nadat zijn lichaam op Paaszondag werd gevonden, werd Jent S. (30) opgepakt. Hij heeft bekend dat hij het slachtoffer geslagen en geschopt heeft. Maar waarom die twee elkaar in de duinen ontmoetten is nog niet duidelijk. Ook is onbekend of de twee mannen elkaar kenden.

Meerdere mishandelingen

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Jent S. van (opzettelijke) doodslag van Peter. Ook twee eerdere mishandelingen in Alkmaar en Noord-Scharwoude worden meegenomen in deze zaak, besloot de rechtbank vandaag. Daarnaast blijkt hij nog een openstaande werkstraf te hebben.

Het OM en de rechtbank sorteren voor op een inhoudelijke behandeling binnen een half jaar. Op dit moment zit verdachte Jent S. in het Pieter Baan Centrum (PBC), waar onderzoek gedaan wordt naar zijn persoonlijkheid en seksualiteit. Over dit laatste liet hij tot nu toe weinig los in verhoren, en daar is de rechter wel benieuwd naar.

Homoseksueel?

Peter Langenberg was openlijk homoseksueel. Op zijn lichaam is DNA van Jent S. aangetroffen. Mogelijk dat de twee een seksafspraak hadden, maar van S. is niet bekend of hij homoseksueel is. Bij de twee mishandelingen die eerder plaatsvonden zijn ook mannen het slachtoffer.

Het rapport van het PBC wordt half juni verwacht. Op 12 juni is eerst nog een niet-inhoudelijke zitting gepland. Dan zal ook een datum voor de daadwerkelijke rechtszitting bekend worden. "Mijn cliënt zal dan verklaren", liet zijn advocaat vandaag weten.