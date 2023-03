Clubicoon Taco van den Honert moet gevallen topclub Amsterdam redden

Momenteel is Van den Honert nog assistent-coach van Alexander Cox, die na het seizoen afscheid neemt. Eerder werkte Van den Honert al voor Amsterdam. In 2011 en 2012 leidde hij de club naar de laatste twee landstitels. In 2014 vertrok hij bij de club en zeven jaar later keerde hij terug als assistent. In zijn actieve spelerscarrière speelde Van den Honert jarenlang voor Amsterdam.

Aan het eind van vorig jaar werd bekend dat Cox na het seizoen een stap terug zou doen bij Amsterdam. Eerder op de middag ging Amsterdam met 3-0 onderuit tegen Bloemendaal. Momenteel bezet de gevallen topclub de achtste plaats in de hoofdklasse. Bloemendaal staat tweede op zes punten van koploper Kampong.