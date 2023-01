Hockeyclub Amsterdam ziet Rupinder en Mitton vertrekken

Hockeyers Rupinder Pal Singh en Trent Mitton keren na de winterstop niet terug bij Amsterdam. Beide mannen hebben aangegeven terug te keren naar hun geboorteland in verband met familieomstandigheden.

Rupinder maakte dit jaar pas zijn debuut voor Amsterdam, maar keert terug naar India omdat zijn vrouw in verwachting is. De hockeyer speelde maar liefst 223 interlands voor India.

Mitton keert terug naar Australië. De vrouw van Mitton heeft een mooie baan gevonden in Australië en samen willen ze de zorg dragen voor hun dochtertje. Amsterdam zal de Australiër missen, want hij is de huidige topscorer van de Amsterdammers.