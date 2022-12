Huwelijk tussen Amsterdam en Cox strandt; hockeytrainer vertrekt einde seizoen

Afgelopen seizoen reikte Amsterdam tot de halve finales van het landskampioenschap en de eindronde van de Euro Hockey League. Dit seizoen zijn de resultaten echter een stuk minder. De 21-voudig landskampioen staat op een schamele achtste plaats in de eredivisie en is bovendien al uitgeschakeld in Europa.

Matige resultaten

De afgelopen jaren zijn de resultaten van Amsterdam niet naar verwachting. Zo werd de laatste landstitel bij de mannen behaald in 2012. Het bestuur van de club wil daarom een nieuwe weg inslaan: "De focus ligt de komende twee à drie jaar op de opbouw van een sterk team door het investeren in de ontwikkeling van de jonge Nederlandse talenten en in onze eigen jeugd, maar ook in de cultuur. Doelstelling is daarmee de basis te leggen voor successen op landelijk en Europees niveau op de middellange termijn."

Wie volgend seizoen de trainer zal zijn van Amsterdam is nog niet bekend. De club gaat de komende maanden op zoek naar een geschikte vervanger voor de vertrekkende Cox.