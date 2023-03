Grote twijfels bij nieuwe ov-plannen Amsterdam: "Zo wordt openbaar vervoer onbetrouwbaar"

Het nieuwe concept 'Vervoerplan 2023-2024' is vrijdagochtend naar buiten gekomen. Daaruit blijkt dat het openbaar vervoer in Amsterdam de komende jaren behoorlijk op de schop gaat. Vanaf komende zomer rijden trams, bussen en metro's minder vaak en vanaf volgend jaar wordt onder andere tramlijn 19 geschrapt. De vaste gebruikers balen ervan, Denk-raadslid Suleyman Koyuncu maakt zich zorgen: "De stad wordt steeds minder toegankelijk voor buitenwijken."

"Tram 19 helemaal weg!?" Dat zien veel reizigers op station Sloterdijk nog helemaal niet voor zich. "Tram 19 is mijn favoriet, je stapt in en je bent zo thuis aan de andere kant van de stad", zegt één reiziger verbaasd. De bezuinigingsplannen van het GVB komen door een afname in het aantal reizigers. Daarnaast is er volgens voorzitter van vervoerregio Amsterdam Melanie van der Horst veel te merken van de inflatie. Vanaf deze zomer zullen metro-, bus- en tramlijnen minder rijden. Maar de échte verandering komt pas in 2024. Er is een afname van het aantal lijnen van 1,5 procent. Dat lijkt misschien weinig, maar volgens Denk-raadslid Suleyman Koyuncu maakt het heel veel uit.

Onbetrouwbaar Tramlijn 19 tussen Diemen Sniep en station Sloterdijk is de langste tramverbinding van de stad. Deze tramlijn staat helemaal te verdwijnen. Wel wordt door twee andere lijnen, voor de oostkant van de stad tram 7 en voor de westroute tram 12, de route overgenomen. "Meer overstappen op sommige stukken dus", vult Van der Horst aan. Het grootste doel is om het openbaar vervoer binnen de ring in te perken. "Soms zitten er op één route drie tramlijnen", vertelt Van der Horst. "Dat proberen we te verminderen." De gemeenteraad heeft veel gestuurd op het intact houden van de vervoersverbindingen die er in de buitengebieden van de stad zijn. "Die delen van de stad zijn al het minst goed verbonden, dus het is fijn dat daarin niet wordt geschrapt", zegt Koyuncu. Volgens een van de reizigers op Sloterdijk gaat dit veel gedoe opleveren: "Dan kan ik beter de trein naar centraal nemen, maar de tram is veel handiger en goedkoper." Maar het is volgens hem juist de bedoeling dat de binnenstad een goed tramnetwerk heeft: "Het probleem is dat mensen steeds minder kunnen rekenen op het ov. mensen willen van A naar B gaan naar hun werk en op deze manier maak je het ov alleen maar onbetrouwbaarder. Daarmee doelt hij op de vele maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen: "Het gaat van afschalen tot lijnen die verdwijnen en tarieven die omhoog gaan. Tekst gaat door onder de foto.

Auto- of tramluw? Naast de maatregelen voor het openbaar vervoer, kondigde de gemeente ook aan dat er knips in de stad komen waardoor het voor autoverkeer lastiger is om in de binnenstad te komen. Dit zou ervoor moeten zorgen dat openbaar vervoer in de stad beter en sneller wordt. Volgens het Denk-raadslid is dat niet met elkaar te rijmen: "Aan de ene kant wil college hard doorgaan met de stad autoluw maken en ontmoedigen van autoverkeer. Tegelijkertijd wordt het OV alleen maar uitgekleed." Van der Horst is het hier niet mee eens: "Het is goed om te beseffen dat dit 1,5 procent is. En die maatregelen om autoluw te worden, waren bedoeld om het openbaar vervoer juist beter door te laten stromen." Uiteindelijk zouden die autoluwe maatregelen de trams, bussen en metro's dus juist ten goede komen. Uiteindelijk is er, als het reizigersaantal weer stijgt, mogelijkheid om de openbaar vervoerslijnen weer uit te breiden en juist weer op te schalen. Het conceptplan dat er nu ligt, is nog niet definitief, inspraak kan het nog doen veranderen.