Afsluiten van doorgaande autoroutes in Amsterdam: wat gaat dat betekenen?

De gemeente Amsterdam maakte gisteren plannen bekend om op meerdere plekken in de stad het doorgaand verkeer af te sluiten, om er zo voor te zorgen dat de stad niet dicht slibt met auto's en dat het openbaar vervoer beter en sneller wordt. Die afsluitingen zullen ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld niet meer met de auto over een brug van de Amstel kan rijden als je van Zuid naar Oost wil, dat moet dan via de A10. Volgens verkeerswethouder is het voordeel dat er meer ruimte komt voor fietsers en openbaar vervoer. Maar wat betekent dat voor bijvoorbeeld de hulpdiensten en het bevoorraden van de winkels? En waar komen die afsluitingen precies?

"Het ov en de fiets nemen veel minder ruimte in dan auto’s", aldus de wethouder. "Als we ervoor zorgen dat je met het ov en de fiets sneller op je bestemming bent, dan zullen meer mensen daarvoor kiezen. Waardoor er ook meer ruimte is voor de mensen en ondernemers die echt afhankelijk zijn van hun auto. Zo kunnen we de stad bereikbaar en leefbaar houden. Hierover ga ik de komende tijd met de stad in gesprek."

Volgens Van der Horst is de hoeveelheid ruimte die auto's en parkeerplaatsen in beslag nemen 'niet meer van deze tijd'. De nieuwe aanpak kan volgens haar leiden tot een vermindering van het aantal autokilometers in de stad, dat volgens berekeningen met het huidige beleid juist tot 40 procent zal toenemen. De ruimte die ontstaat moet ten goede komen aan het openbaar vervoer.

Het afsluiten van wegen betekent ook dat de hulpdiensten er last van kunnen krijgen. "Hoe sneller je bij een brand kan zijn, hoe beter natuurlijk. Alles wat vertraging oplevert, daar vinden we wat van", laat woordvoerder Carmen Westra aan AT5 weten.

Toen werd besloten dat op veel doorgaande wegen de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u ging, had brandweercommandant Tijs van Lieshout daar zorgen over: "Langzamer rijden betekent langere aanrijtijden", zei hij in december in Park Politiek. En daar zouden dit soort afsluitingen ook voor kunnen zorgen, want "elke vertraging is er één. Uiteindelijk is het een optelsom. Op sommige plekken kun je al minder hard rijden, en als er bijvoorbeeld paaltjes komen bij een afsluiting moet je wachten tot die naar beneden gaan. Ook dat kost tijd."

"Dit zijn afwegingen van de gemeente", vertelt Westra. "We zijn niet betrokken in het voortraject van dit plan. Maar we gaan er vanuit dat dat wel gaat gebeuren bij de uitvoering van deze plannen."

Volgens wethouder Van der Horst levert het ook tijdwinst op voor hulpdiensten omdat er veel minder auto's in de stad zullen zijn. Als dat zo is ziet de brandweer voordelen. "Files belemmeren de doorstroming, daar moeten we omheen en dat kost tijd."