'Ov komende jaren op de schop: minder trams in Amsterdam-Centrum en vaker overstappen'

Het openbaar vervoer in Amsterdam gaat, als het aan GVB ligt, de komende twee jaar flink op de schop. De vervoerder wil vanaf de zomer de trams, bussen en metro's in de hoofdstad minder vaak laten rijden. In 2024 is het plan om bij een aantal lijnen, soms ingrijpende, aanpassingen door te voeren.

Dat blijkt uit het concept 'Vervoerplan 2023 en 2024', dat in handen is van Het Parool. Het GVB is volgens de krant van mening dat het genoodzaakt is om een stap terug te zetten. Het vervoersbedrijf houdt er rekening mee dat reizigers in de toekomst vaker zullen moeten overstappen. Wel laten ze weten dat het vervoerplan een conceptvoorstel is en dat er nog 'van alles kan veranderen'.

Minder trams in het centrum

Een belangrijk punt uit het conceptplan is dat er straks minder trams door de Amsterdamse binnenstad zullen rijden. Sommige trams die door het centrum van de stad rijden verdwijnen zelfs helemaal. Lijn 19 tussen Diemen Sniep en Sloterdijk, die een paar jaar geleden al uit de binnenstad verdween, zou helemaal worden geschrapt. Tramlijn 7 (Sloterparkbad-Azartplein) zou dan door rijden naar Diemen en het stuk richting Sloterdijk moet worden opgepakt door lijn 12. Daarmee verdwijnt tram 12, die nu tussen het Amstelstation en Centraal rijdt, ook uit het centrum.

Lijn 14, die tussen het Centraal en het Flevopark pendelt, moet dankzij een nieuwe route bij het Muiderpoortstation komen en tram 24 zou vanaf de Ceintuurbaan niet meer doorrijden naar CS. het GVB wil daarnaast een extra tramlijn laten rijden richting station Zuid.

Buslijnen combineren en metro's aanpassen

In het conceptvoorstel past het GVB ook aardig wat aan in de buslijnen. De vervoerder wil bijvoorbeeld de lijnen 40 en 64 combineren tot één lijn tussen het Amstelstation en Science Park. Ook zou lijn 62 een aanpassing krijgen. Waar de bus nu nog rijdt tussen tussen de stations Amstel, Zuid en Lelylaan, moet het gedeelte tussen het Hoofddorpplein en station Zuid worden geschrapt.

Bij de metrolijnen komen er voornamelijk op de lijnen die richting het CS gaan wat aanpassingen. Zo zou de Noord/Zuidlijn vaker in de spits moeten gaan rijden, maar zou lijn 53 (tussen CS en Gaasperplas) gaan rijden tussen de Isolatorweg en de Gaasperplas. Het GVB wil daarmee voorkomen dat tussen het Centraal en de Van der Madeweg drie lijnen tegelijkertijd rijden.